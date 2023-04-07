Bakan Kirişci: Şap hastalığı Nisan sonunda sönümlenmiş olur

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, besi hayvanlarına özgü SAT-2 serotipi şap hastalığına karşı aşıların üretildiği belirtilen ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Kirişci, şap hastalığının sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen viral bir hastalık olduğunu belirterek, "Bulaşma hızı oldukça yüksek. Hastalık gerekli tedbirler alınmadığı durumda ekonomik kayıplara neden oluyor. Bu kayıplara sebep olan hastalıkla bizim mutlak suretle mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, SAT-2 serotipinin 3 Şubat’ta teşhis edilerek hızlı bir şekilde aşı üretildiğini söyleyen Kirişci, "Hayvan varlığımızın tamamının aşılanacağını kamuoyu ile paylaşmak isterim. Burada sürekli aşı üretimi devam ediyor. Bu akşam itibariyle 12 milyon civarında bir aşımız üretilmiş olacak ve 9,5 milyonunu sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahaya sevk edilen 9,5 milyon aşı ihtiyaç sahibi olan hayvanlarımıza yapılmaktadır. Aşılanan hayvan sayısı bu akşam 4,5 milyonu bulmuş olacak. SAT-2 serotipiyle mücadele için aşı üretimi sevkiyatı ve aşılama çalışmaları, aşılanması gereken tüm hayvanlar tamamlanıncaya kadar çalışmalar devam edecek, yasaklar da devam ediyor olacak" dedi.

'Komşu ülkelerden talepler var'

Türkiye'de aşı temini konusunda herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını belirten Kirişci, "SAT-2 serotipi izole edilerek aşı üreten bölgedeki ilk ülke olmamız nedeniyle komşu ülkelerden aşı ile ilgili birtakım talepler var. Bunların başında Azerbaycan, Ürdün, İran ve Rusya gibi komşu ülkeler gelmektedir. Vatandaşımız müsterih olsun, gereken neyse yapılıyor" diye konuştu.

'4,5 milyon hayvanı aşıladık'

ŞAP Enstitüsü Müdürlüğü’nün geçen yıl itibarıyla 15 milyon doz aşı ihraç ettiğini aktaran Kirişci, şap hastalığında son duruma ilişkin, "4,5 milyon hayvanı aşıladık. Başlangıçtaki seyrimizle bugünkü aşılama kabiliyetimiz arasında iyileşme yönünde trend var. Gerek kesim gerekse ithalat ve ihracatla ilgili herhangi bir kısıt söz konusu değil. Hayvanların kesiminde bu süreçler işliyor. Nisan sonu itibarıyla inşallah hastalık tamamıyla sönümlenmiş olur ve Türkiye'de artık SAT-2 konusu gündemimizden düşmüş olur diye ümit ediyorum" dedi.