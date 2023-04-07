Soğanın kilosu pazarda 25-30 lirayı buldu

İstanbul'da halde kilosu 18 liradan satılan soğan pazarda da 25-30 lira aralığında alıcı buluyor.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Halciler Derneği Başkanı Numan Dayan, "Depolarda da havalar sıcak gittiği için soğanlarda filizlenmeler yaşandı, fireler oluştu. Talep de çok olunca, fiyatlar yükseldi" dedi.

Senede 1 ya da 2 kez hasat edilen soğan için hal esnafından Yetkin Yılmaz, “Bayram sonrası fiyatlar 10-12 liraya kadar çeker. Bayram sonu marketlerde satışı 15-17 lira arası olur. Soğan ömründe görmediği bir fiyat gördü" dedi.

Pazarda kilosu 25 liradan satılan orta boy soğanın tanesi 5 lira 25 kuruşa denk geliyor. Pazar alışverişi yapanlar ise eskiden soğanı 5 kilodan az almadıklarını söylüyor.

Pazar alışverişi yapan Sema Birgin, “Pazar zaten çok pahalı. Her hafta geldiğimizde de pahalı. 2 hafta önce 400 liraya ortalama 1 haftalık yetecek kadar eşya aldım. En son kalan paramla 1 kilo soğan aldım. Yeşillik aldım, salatalık gibi temel ihtiyaçlar. Eskiden soğanı 5 kilodan aşağı almıyorduk şimdi 2 kilo aldım" ifadelerini kullandı.