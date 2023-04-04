Bakan Kasapoğlu’ndan yüz yüze eğitim ve yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. İlgili hazırlıkları yaptık ve dün itibariyle süreç hızlı bir şekilde başladı" dedi.

KYK yurtlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Bir yerden depremzedeleri ağırlarken bir yandan öğrencilerimize yurtlarımız hizmet verdi. Bundan sonra YÖK'ün almış olduğu karar ve dün itibarıyla üniversitelerin kararlarıyla eğitimde yeni bir süreç başladı. Biz de bu çerçevede özellikle eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Dün itibarıyla süreç yeniden başladı. Yurtlarımız yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerimizin hizmetinde olacak" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaketi yaşayan illerde eğitim ve öğretime ara verilmiş, üniversiteler ise ülke genelinde uzaktan eğitime geçmişti. Öğrenciler KYK yurtlarından çıkarılmış, söz konusu karar ve uygulamalar pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. Tepkiler üzerine dün itibariyle üniversitelerde yüz yüze eğitimi de kapsayan hibrit modelin uygulanmasına karar verilmişti.