Bakan Kasapoğlu: Yurtlara 624 bin öğrenci başvurdu, 362 bin kişiyi yerleştirdik

Öğrenciler ülke genelinde yurt sorununa ve yüksek kira ücretlerine karşı tepkilerini dile getirirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt sorunu konusunda Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye açıklamalarda bulundu.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlara yerleşmek için bu yıl 624 bin 136 başvuru olduğu belirtilirken, Kasapoğlu, “Bu başvuruda biz 362 bin kişiyi yurda yerleştirdik. Bunun 46 bin 863’ü feragat etti. 35 bini hemen ilk yedekte yerleştirdik. Normal süreçte biz başvuranların yüzde 90’ını yerleştiriyoruz. Pandemi nedeniyle bir sıkışma oldu. Son 4 yılda yatak sayısını 216 bin artırdık. Bunun çoğu pandemi döneminde bitirildi. Yine kısa sürede devreye sokacağımız 64 bin kapasite var. Onları yetiştirmek için yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.

Bakan Kasapoğlu yurt sorununun yoğunlaştığı yerleri, “En sorunlu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Eskişehir, Mersin, Samsun, Muğla, Bursa, Burdur, Aydın” olarak sıraladı.