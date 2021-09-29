Bakan Kasapoğlu: Öğrencilerin yüzde 70'i yurtlara yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ahmet Hakan'ın CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Kasapoğlu, "Türkiye'nin son 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi de gençlere yaptığı yatırımlardır. Açık ara dünyanın en güçlü, hem hizmet kalitesi açısından hem de nicel anlamda, en güçlü altyapı bizde" dedi.

1 milyondan fazla yurt yatak kapasitesi olduğunu öne süren Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"2002'de 190 yurt sayısı varken bugün 774 yurt sayısı var. 182 bin yatak 2002 yılında, şu an itibarıyla ise 724 bin 126. Bu 724 binlik rakamın içerisinde son 19 yılda bizim 182 bin kapasiteden çeşitli nedenlerle yıkıp yeniden inşa ettiğimiz 120 bin yatak var. 75 il, 57 ilçe iken bugün 81 il 245 ilçede yurtlarımız var. Kıbrıs'ta binlerce öğrencimiz var. 2002'de rakam 0, şu an itibarıyla orada 5 yurdumuz var. 451 bin öğrenci kredi-burs alıyorken bugün 1,5 milyona yakın öğrenci bu imkandan faydalanıyor."

'Açık büfe var'

"Yurtta kalan arkadaşlarımıza her ay 570 liralık bir katkı sunuyoruz. Eskiden olduğu gibi menüde ne varsa onu almak zorunda değil, açık büfe var" diyen Kasapoğlu, "30'dan fazla ilimizde boş yatağımız var, yedekler yerleştirilmiş durumda" ifadesini kullandı.

'Yüzde 70'e yakınını yurtlarımıza yerleştirdik'

Kasapoğlu şunları söyledi:

"Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Biz bu yoğunluğu hem bakanlık olarak hem kamu kurumlarıyla her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlanmış durumda. Özellikle büyükşehirlerimizde yedek sayılarını eritiyoruz.

Yeni açılan yurtlarımızla 725 bin 933 kapasiteye ulaştık. 624 bin başvurumuz söz konusu bu yıl için. Bu rakam normal şartlarda, pandemi öncesinde 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz. Biz şu an itibarıyla 624 binden 430 binden fazlasını, yüzde 70'e yakınını yurtlarımıza yerleştirdik."

'Hemen hemen tamamının yurt başvurusu yok'

Kasapoğlu barınma sorununa mücadele eden öğrencileri de hedef aldı. Kasapoğlu, ''Gençleri istismar eden yapılara, zihniyetlere prim vermeyelim. Oradaki öğrencilerle ilgili olarak yardımcı olmak için yurt başvuruları ve yedek başvurularına bakalım. Üzülerek söylüyorum hemen hemen tamamının yurt başvurusu yok. 3-4 kişinin yedek sıralaması söz konusu. Çoğunun öğrenci olmadığı, öğrenci olanlarında yurt başvurusu olmadığı kayıtlarda var'' dedi.