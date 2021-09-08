Bakan Karaismailoğlu'ndan metro simgesi açıklaması: Kimin yaptığının bilinmesi lazım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, İstanbul'da metrolarda "U" simgesinin kullanılacağına ilişkin açıklamasına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tepki gelmişti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Hizmeti ayrıştırmak hoş değil" demişti.

'Bu Metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım'

Tartışmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, metrolardaki ''U'' ve ''M'' harfleri nedeniyle herhangi bir karışıklığın olmayacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Ulaştırmanın 'U'su. İsteyen 'underground' anlasın, ister 'UBA' anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini 'U' yapıyoruz" dedi. Karaismailoğlu, "Herkesin yaptığı kendine" ifadesini de kullandı.

Karaismailoğlu, ''Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi lazım, emek hırsızlığı yapılmaması lazım'' dedi.