Bakan Karaismailoğlu: Yarın Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı açıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nı hizmete alacaklarını söyledi.

AKP iktidarında demir yolunun tekrar öncelikli sektörlerden birisi haline geldiğine söyleyen Karaismailoğlu, "Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik ve yepyeni bir dönem başlattık. Demir yolu uzunluğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğumuzu 2 bin 228 kilometreye yükseltiyoruz" dedi.

"Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası"

Karaismailoğlu, 405 kilometrelik hattın Edirne'den Kars'a uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası olduğunu belirterek; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyonu bulunduğunu aktardı.

Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ın da hızlı trene sahip olacağını söyleyen Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattımızla Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürdük. 12 saat olan demir yolu seyahat süresini 2 saate, Ankara-Yozgat arasını 1 saate indirdik. Projemizle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizin de Ankara merkezli hızlı tren ağına bağlanmasıyla bu illerimizde yaşayan yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşımızı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturuyoruz. Ankara-Sivas HT hattı, İstanbul dahil olmak üzere Konya, Eskişehir gibi illerimizden gelecek birçok yolculumuza ev sahipliği yapacak. Böylece Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas hızlı tren güzergahında yer alan 11 ilimize doğrudan, bu illerimize komşu 9 ilimize de dolaylı olmak üzere toplam 20 ilimizdeki, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 52'sine hızlı tren hizmeti sunacağız."

'Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullandık'

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadüğü tamamladıklarını belirten Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğünün de 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildiğini söyledi.

Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol yani beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Proje kapsamında, Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık" diye konuştu.

Tüm demir yolu projeleri tamamlandığında hızlı tren hizmeti alan il sayısını 52'ye çıkacağını ifade eden Karaismailoğlu, Erdoğan'ın açıkladığı Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

'3 bin 593 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor'

Mevcut demir yolu ağının geliştirilmesi amacıyla Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, Bursa-Ankara-İstanbul, Halkalı-Edirne Kapıkule, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Aksaray-Ulukışla-Mersin, Ankara-Yerköy-Kayseri hatlarında olmak üzere toplam 3 bin 593 kilometre hızlı tren hattında yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"En kısa zamanda Gebze-Halkalı, Ankara-Delice-Çorum, Çorum-Samsun-Sarp demir yolu hatlarında da çalışmalarımıza başlayacağız. Aynı şekilde Sivas'a kadar uzanan hattımızı da Erzincan, Erzurum, Kars hatta Bakü'ye kadar uzatacağız. Gaziantep'e kadar uzanan hattımızı Şanlıurfa, Mardin üzerinden Habur, Basra Körfezi'ne kadar uzatacağız. 'Demir yolları refah ve ümran tevlit eder.' şiarıyla, durmadan, yılmadan ve yorulmadan yolumuza devam edeceğiz." (AA)