Bakan Kacır'dan 'uzay programı' açıklaması: 'Nihayetinde aya erişeceğiz'

Türkiye'nin 10 yıllık milli uzay programı olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Nihayetinde aya erişeceğiz. İkinci etaptaki çalışma ise hem dünyadan ilk fırlatmayı milli imkanlar ile yapacağız. Hem de aya bir yumuşak iniş gerçekleştirerek, geliştirdiğimiz ay aracının ay yüzeyinde görev üstlenmesini sağlayacağız" dedi.

Kacır, Antalya Saklıkent Gökyüzü Gözlemevi Etkinliğine katıldı. CNN Türk'e konuşan Kacır, milli uzay programının iki aşamalı hedefi olduğunu belirterek "Biz ay misyonunu kendi yerli ve milli imkanlarımızda tasarladığımız ve geliştirdiğimiz bir uzay aracıyla gerçekleştirmek hedefliyoruz. 10 yıllık bir milli uzay programımız var. Bunun içinde Ay Programı var ve ay programının iki aşamalı hedefleri var" dedi.

'Nihayetinde aya erişeceğiz'

Kacır, programın aşamalarına ilişkin şunları kaydetti:

Birinci aşama da ilk misyon'da bir uluslar arası fırlatma ile uzaya çıkacağız ama dünya yörüngesinden ay transfer yörüngesine kendi geliştirdiğimiz ay aracını, kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz hibrit roket motorunu ateşleyerek taşıyacağız. Nihayetinde aya erişeceğiz.

İkinci etaptaki çalışma ise hem dünyadan ilk fırlatmayı milli imkanlar ile yapacağız. Hem de aya bir yumuşak iniş gerçekleştirerek, geliştirdiğimiz ay aracının ay yüzeyinde görev üstlenmesini sağlayacağız. Bunlar çok iddialı hedefler olarak gelebilir ama bizim hem alt yapımız hem de insan kaynağımız böylesine iddialı projelere imza atabilecek özgüveni bize veriyor."

'Hibrit motorumuza uzay testleri yapmaya başladık'

Hibrit motorun uzay testlerinin başladığını ve son derece başarılı olduğunu gözlemlediklerini iddia eden Kacır, "İki programın nihai süresi 2030'lara kadar uzanıyor ama ilk etapta önümüzdeki 18 ay içerisinde biz birinci etabı tamamlayama gayret edeceğiz. Yani ay aracımızı milli imkanlar ile geliştirmek, ay aracı üzerindeki hibrit motor üretimini yine milli imkanlar ile gerçekleştirmek önümüzdeki 18 ayın işi ki hibrit motorumuza uzay testleri yapmaya başladık ve son derece başarılı olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Neden bu hibrit motor vurgusu yapıyorum, biz her projeden en üst seviyede milli kazanım hedefliyoruz ve burada da yine teknolojide yeni bir alan olan hibrit roket motorlarının uzayda tarih kazanmasını Türkiye olarak öncülük etmiş olacağız eğer başarırsak ve bu Türkiye'ye yeni ticari fırsatlar getirecek. Yani sıvı yakıt roket motorları ile mukayese edildiğinde bir rekabet avantajı olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu avantaj sayesinde 1 trilyon dolara varacak bir uzay ekonomisi içinde bizimde daha fazla pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim için bir tercih değil zorunluluk."