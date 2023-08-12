Bakan Işıkhan'dan memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına dair açıklama: Tarih verdi

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025'te alacağı maaş zammını belirleyecek olan toplu sözleşmelere yönelik süreç devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıkhan, AKP Çorum İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, konuya ilişkin müzakerelerin Ağustos ayının sonunda tamamlanmasını öngördüklerini bildirdi.

Işıkhan'ın 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz hafta kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum."