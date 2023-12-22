Bakan Işıkhan'dan 'memur maaşı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu emekçilerinin ücretlerine ilişkin "Ocak ayında yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçesine ilişkin görüşmeler sırasında açıklama yapan Işıkhan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı uyarınca, memurlar için, 2024 yılı için yüzde 15+yüzde 10, 2025 için yüzde 6 ve yüzde 5 maaş artışı yapılması ve enflasyon farkı verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Son 5 aylık TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin yüzde 33,66 olarak gerçekleştiğini dile getiren Işıkhan şöyle konuştu:

"Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır."

Asgari ücret açıklaması

Asgari ücret komisyon çalışmalarına 11 Aralık'ta başlandığını anımsatan Işıkhan, yıl bitmeden komisyon çalışmalarının tamamlanacağını söyledi.

Işıkhan "Tüm paydaşlarımızla diyalog ve istişare halinde, açık yüreklilikle süreci yürütüyoruz. Çünkü biz emeğin kutsallığına inanıyoruz. Bizler emeğin aldığı ücreti artırmanın yolunun büyümeden ve istihdamın artmasından geçtiğini çok iyi biliyoruz. Hep diyoruz ve her zaman da diyeceğiz ne çalışanlarımızı, ne memurlarımızı, ne emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" diye konuştu.