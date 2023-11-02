Bakan Işıkhan kanunu unuttu, maaşı patronların 'vicdanına' bıraktı: 'Aynı gemideyiz' yalanı devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "aynı gemideyiz" yalanını sürdürdü. Işıkhan, “Çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi ama Işıkhan'ın iddialarıyla veriler uyuşmadı.

Kanuna göre asgari ücretin altında ücret ödeyerek işçi çalıştırılmasının yasak olduğunu da "unutan" Işıkhan, açlık ve yoksulluk sınırının altına düşen asgari ücretin ödenmesini bile patronların "vicdanına" bıraktı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe teklifi görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çalışanların hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceklermiş...

“Hepimiz aynı gemideyiz, ben 85 milyon vatandaşımızın Sosyal Güvenlik Bakanıyım” diyen Işıkhan, “Çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Bize düşen görev en hakkaniyetli ve sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamak” dedi.

Işıkhan'ın "çalışanlarımızın hiçbirini enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri ile verilerin uyuşmaması dikkat çekiyor.

Eylül ayında yapılan araştırmaya göre; gıda enflasyonu ortalama yüzde 75,1 olarak gerçekleşirken, emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 92,3 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 85,7 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 98,2 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 118 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret geçim şartları göz önünde bulundurularak ödeniyormuş...

"Asgari ücretin onlar için çok temel konulardan bir tanesi" olduğunu öne süren Işıkhan, "Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, geçim şartları göz önünde bulundurularak ödenmektedir" iddiasında da bulundu.

Ancak haziran ayının son günlerinden net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi kararlaştırılan asgari ücret, açıklanmasının ardından kısa süre içinde eridi. Eylül ayında yapılan güncel açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarına göre; açlık sınırı 12 bin 612 liraya, yoksulluk sınırı ise 43 bin 623 liraya yükseldi.

Kanunu unuttu, maaşı patronların 'vicdanına' bıraktı

Kanuna göre asgari ücretin altında ücret ödeyerek işçi çalıştırılmasının yasak olduğunu "unutan" Işıkhan, açlık ve yoksulluk sınırının altına düşen asgari ücretin ödenmesini bile patronların "vicdanına" bıraktı.

Asgari ücretin biraz üstünde maaş ödemesi yapan patronları örnek gösteren Işıkhan'ın, ardından "Tabi diyeceksiniz haklı olarak, bunun altında da ödeyenler var filan" diyerek kanunen belirlenmiş olan yasaların delinmesini önemsizleştirmesi dikkat çekti.

Işıkhan'ın sözleri şöyle:

"Bazı iş adamlarımızla görüştüğümüzde bu temel bir asgari ücrettir. Bunun üzerinde ücret ödeyen iş insanlarının olduğuna da tanık olduk. Tabi diyeceksiniz haklı olarak, bunun altında da ödeyenler var filan. Vicdan burada çok önemli.

Asgari ücrette temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman söylediğimiz gibi enflasyona ezdirilmemesidir. İnşallah aralık ayında da komisyonumuzu toplayacağız. Orada da inşallah enflasyona ezdirilmemesi yönünde kararın çıkması için inşallah bir tercih söz konusu olacaktır… 16,4 milyon SGK çalışanımız olurken, 6,6 milyon işçi asgari ücretli. Asgari ücretli çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40."