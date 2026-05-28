Bakan Gürlek paylaştı: Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden açıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dosyada "kanun yararına bozma" kararı alındığını belirterek, "Amacımız, bu menfur saldırının aydınlatılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini savunan Gürlek şöyle yazdı:

Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı. Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.

Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama

Fenerbahçe Kulübü, alınan "kanun yararına bozma" kararına ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır" denildi.

Fenerbahçe'nin sürecin ilk gününden itibaren takipçisi olduğu ve aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentiyi her platformda kararlılıkla dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yargıtay, Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı davasında 'usulden' bozma istedi

Yargıtay da, Fenerbahçe takım otobüsüne 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyada verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan itirazın reddine dair kararın kanun yararına bozulmasını istedi.

Başsavcılığın kanun yararına bozma istem yazısında, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından, Trabzon Havalimanı'na doğru ilerleyen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüsün de zarar gördüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında "birden fazla kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından yürütülen inceleme sonucunda, kamu davası açılmasına yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Ağustos 2020 tarihli ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği aktarıldı.

Yazıda, yine aynı soruşturma dosyası üzerinden şüphelilerin tespiti ile yakalanmaları maksadıyla 8 Şubat 2021 tarihinde "daimi arama kararı" verildiği ancak bu işleme rağmen eksikliklerin giderilmediği kaydedildi.

Söz konusu dosyanın, 10 Nisan 2015 tarihli fezleke ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin ardından, Trabzon Başsavcılığının yetkisizlik kararıyla eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı Sürmene Başsavcılığına iade ettiği, ancak kanun gereği bu durumun usule aykırı olduğu belirtildi.

İvedi ve zorunlu işleri tamamlanmış soruşturma dosyasının fezlekenin düzenlenmesinden itibaren Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması gerektiği, eksikliklerin ise yetkisizlik kararı ile dosya iade edilerek değil, mahalline talimat yazılması usulü suretiyle giderilmesi gerektiği vurgulandı.

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Telefon otobüsle benzer yerlerde sinyal verdi

Yazıda, soruşturma dosyasında çok sayıda müşteki ve tanığın beyanına başvurulduğu, şüphelilerin HTS kayıtlarının incelendiği, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin çözümlendiği ve olay yerinde kapsamlı araştırma yapıldığı ifade edildi. Tanık beyanlarında olay günü bölgede siyah renkli Seat Leon marka bir aracın görüldüğünün anlatıldığı, söz konusu aracın Emre Altıntaş ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Mevcut delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte olduğu değerlendirilen yazıda, bu delillerin mahkeme tarafından tartışılıp değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca soruşturmanın, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suç olması nedeniyle Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Başsavcılık, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi kapsamında Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin itirazın reddine ilişkin kararının kanun yararına bozulmasını istedi.