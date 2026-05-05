AYM Fenerbahçe'nin başvurusunu karara bağladı

Anayasa Mahkemesi, Fenerbahçe kafilesini hedef alan 4 Nisan 2015 tarihli saldırıya ilişkin yapılan bireysel başvuruda ihlal olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Trabzon’da takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı sonrası etkili soruşturma yürütülmediği ve bu nedenle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılan başvuruyu 22 Nisan’daki gündem toplantısında ele aldı.

‘İhlal yok’

Başvurunun kabul edilebilir olduğuna hükmeden AYM, esas incelemede ise Anayasa’nın 17. maddesi kapsamında güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediği sonucuna vardı.

Başvuruda, aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu isimler, soruşturmanın yetersiz yürütüldüğünü ve bazı şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini belirterek ihlal iddiasında bulunmuştu.

AYM’nin kararının ayrıntılı gerekçesinin ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe kafilesi, Çaykur Rizespor deplasmanından dönerken 4 Nisan 2015’te Trabzon’da silahlı saldırıya uğramış, olayla ilgili yürütülen soruşturma yaklaşık 5,5 yılın ardından takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.