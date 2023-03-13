Halktv'den İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, "Bakan gelecek diye ölüler tırlara konup götürüldü" dedi.

"Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi avlusunda kurulan sahra çadırlarında görev yapan sağlıkçı C., ilk iki gün hastanenin açık hava morguna döndüğünü iddia ediyor" diyen Saymaz, şu aktarımı yaptı:

C., şöyle konuşuyor:

“İlk iki gün savcı yoktu. Savcının olmaması cenazelerini bir an önce gömmek isteyenlerin önünde engeldi. Beklediler, beklediler, savcı gelmeyince götürdüler. Bunlar normal ölüm değil. Yaralanmış, parçalanmış. Bir an önce gömmek gerekiyor. Ayrıca cenaze sahibi enkaza dönüp diğer yakınlarını çıkarmak istiyor. ‘Savcı gelmeden götüremezsiniz, problem olur’ diyoruz. ‘Burada dursun, gideyim diğer cenazeleri çıkarayım’ diyor. Bunların sayısı 700’den fazladır. Dışarıda yer kalmadığı için cenazeler üst üste yığıldı. Ceset torbaları üçüncü gün bitmişti. Yoktu.”

C., cenazelerin tıra konduğunu, soğutma sistemi bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam ediyor:

“Cenaze çok geldiği için koyacak yer kalmadı. Üst üste konması da sıkıntı. İnsanlar diyor ki ‘böyle mi bakıyorsunuz.’ Bunların göz önünden kaldırılması isteniyordu. Fotoğraf çekip tıra koydular.”

C., dördüncü gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaret edeceği için ölülerin tırlara doldurulup götürüldüğünü iddia ederek, “Tır kasası tamamen dolu. Böyle dört tır çıktı” diyor. C., hastaneden 100’ü aşkın cenaze çıkarıldığını ileri sürüyor.