Ümit Özdağ'a ilişkin ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı: 'Tam anlamıyla bir rezalet'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili bir ses kaydı sosyal medyada paylaşıma sokuldu.

Ses kaydında Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan ve Zafer Partisi'nden istifa eden Neslihan Seven'e ait olduğu iddia edilen telefon konuşmaları yer aldı.

İkili arasında yapıldığı iddia edilen konuşmalarda Beyza Tufan'ın "Kadınlara zaafı olduğunu biliyorum. Yalandan iki cilve yaparım ifşa ederim, Ümit Özdağ beni taciz ediyor diye" ifadelerini kullandığı, Neslihan Seven'in de "Seçimlerden önce olsun da bari işe yarasın" diye karşılık verdiği öne sürüldü.

Odatv'den Uğur Can Biçer'in haberine göre, söz konusu ses kaydını Zafer Partisi üst düzey yetkilileri doğruladı. Yapılan açıklamada ses kaydının doğru olduğunu kaydeden yetkililer kayıttaki sesleri net şekilde tanıdıklarını ifade ettiler.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Genel İdare Kurulu Üyesi Feridun Yıldız da sosyal medyada ilgili kaydı paylaşarak, "Tam anlamıyla bir rezalet. Ahlaksızlık diz boyu. Bu muhabbeti yapanlar Türk milliyetçisi olamazlar." ifadelerini kullandı.

Ses kaydındaki konuşmada yer aldığı iddia edilen Beyza Tufan ise, "Ses kaydı bize ait değil. Montaj çalışması Avukatlarımızın çalışması var. Açıklama yapacağız" dedi.