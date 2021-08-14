Bakan Ersoy'un kardeşine karşılıksız çek davası

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy’un karşılıksız çekten dolayı tutuklanabileceğini yazdı.
"Bana ulaşan belgelere göre; Ali Murat Ersoy'un sahibi bulunduğu havayolu şirketi Atlasjet, kendisine hizmet veren bir şirketten milyonlarca liralık mal ve hizmet satın alıyor. Bu alışveriş karşılığında alacaklı şirkete dört adet çek veriyor. Çeklerin ödeme günü geldiğinde bankalarda karşılığının olmadığı görülüyor. Alacaklı şirket de çeklere ‘karşılıksız’ kaşesi vurdurarak konuyu yargıya taşıyor. Çeklerin karşılıksız çıktığı tarih: 12.02.2020" diyen Dündar, yazısında konuya ilişkin şu bilgileri paylaştı: