Bakan Ersoy: Deprem bölgesinde yıkılan müzemiz yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk televizyonunda canlı yayınlanan "Açık ve Net" programına konuk olarak, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Ersoy, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 8 bin 500'e yakın tescilli taşınmaz olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz afet acil önlem planını hazırladık. Afete maruz kalan müze, hangi müzeden destek alacağını biliyor. Uzak illerde afet olabilir. Ankara'dan ya da herhangi bir idari merkezden talimat beklemiyorlar. İletişime geçiyorlar. Hatay, Elbistan, Adıyaman, Hatay müzelerinde deprem olduktan birkaç saat sonra hareket ettiler. Oradaki uzman personel sayısı iki katına çıkarılıyor. Onlar görev yerlerini biliyor. Deprem bölgesinde yıkılan müzemiz yok. Hatay Müzesi sadece bir blok yer zemin çökmesi nedeniyle hasarlı. Müzelerde sınavı geçtik."

Ersoy, "Yıkılan oteller için destek verilecek. Eski Antakya'da yeni bir koruma planı yapacağız. Bilim ve Danışma Kurulu ile birlikte yapacağız. Deprem unutulmasın diye deprem köşesi de yapacağız koruma alanının içine. Bir Hafıza Müzesi de yapılacak" diye konuştu.