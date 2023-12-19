Bakan enflasyonu aştıklarını itiraf etti: Hızlı trene 2 yılda yüzde 400'ün üzerinde zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına enflasyonun üzerinde zam yaptıklarını söyledi.

YHT bilet fiyatlarına yapılan fahiş zamlara ilişkin CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in sorusunu yanıtlayan Uraloğlu, “Geçmiş yıllarda YHT bilet fiyatlarına yapılan zamların enflasyonun altında kalması sebebiyle 2023 yılında YHT biletlerine açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalınmıştır” sözleriyle savundu.

2 yılda yüzde 400'ün üzerinde zam

YHT biletlerine son iki yılda 8 kez zam yapıldı.

İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatlarına 2 yılda yüzde 400 üzerinde, son 9 ayda ise yüzde 100 zam yapıldı. 3 Ocak 2022’de 84 lira olan İstanbul-Ankara bileti, Eylül 2023’te yapılan zamla 430 liraya çıktı.

Yılın başında 95 lira olan Eskişehir-Ankara YHT bileti ise yüzde 140 zamla 225 lira oldu.

'Enflasyonun üzerinde zam yapıldı'

TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde Çakırözer, konuyu Uraloğlu’na sordu.

Uraloğlu, soruya yazılı yanıt gönderdi. Yanıtta, “Enerji giderleri, bakım giderleri ve personel giderleri gibi işletme maliyetleri ile yatırım giderlerindeki artışların kısmen enflasyon artışı üzerinde gerçekleşmesi, YHT setlerinde kullanılan yurtdışı kaynaklı yedek parça fiyatlarının aşırı artması ile geçmiş yıllarda YHT bilet fiyatlarına yapılan zamların enflasyonun altında kalması sebebiyle 2023 yılında YHT biletlerine, açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalınmıştır” denildi.

'Bu vicdansızlıktır'

Çakırözer, yanıta tepki gösterdi.

“YHT bilet fiyatları son iki yılda olağanüstü arttı” diyen Çakırözer, “Bundan daha skandal, bundan daha vahim yanıt olamaz. Eskişehir-Ankara arasındaki tren seferlerinin bilet ücretleri yılbaşında 95 liraydı, şimdi 225 lira. 2 yılda İstanbul-Ankara tren seferlerinin bilet fiyatları tam yüzde 411 lira attı. 85 liraydı, 430 lira oldu. Biz bunu bakana sorduğumuzda da ‘Geçmişte yapamadığımız zamları şimdi yapıyoruz’ diyor. Vatandaşın sırtına yükü yüklemekten zerre çekinmiyorlar. Enflasyonu sorduğunuzda yüzde 50, yüzde 60’lardan bahsediyorlar. Ama işte YHT biletlerine yapılan zamlarda en azı yüzde 140. Emekliye, memura, çalışana zam yapmaya geldiğinde enflasyonu düşük gösterenler, iş vatandaşa gelince yüzde 140’ları bulan zam yapıyor. Bu vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.