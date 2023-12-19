10 gün önce indirim yapılmıştı: Benzine tekrar zam geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

10 gün önce benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 65 kuruş indirimin ardından, yarın itibariyle benzinde 1 lira 49 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri öncesinde benzin litre fiyatı 19,76 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 14 lira 60 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;