Bakan Dönmez zamları unuttu: ‘Avrupa’nın en ucuz enerji kullanan ülkelerinden birisiyiz’

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 kesin hesabı ve 2022 bütçe görüşmelerinin ikinci gününde, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kesin hesapları ile bütçeleri ele alındı.

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yıl itibarıyla uygulamaya koymayı hedeflediğimiz kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az bedel ödeyeceklerdir” dedi.

‘Evinde elektriği az tüketen daha az bedel ödeyecek’

Dönmez yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yıl itibarıyla uygulamaya koymayı hedeflediğimiz kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az bedel ödeyeceklerdir” diyerek devletin dar gelirli vatandaşlara elektrik tüketim desteği sağladığını ifade etti.

“Avrupa’nın en ucuz enerji kullanan ülkelerden birisi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz” diyerek sözlerine devam eden Bakan Dönmez, akaryakıt ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin de yorum yaptı.

Bakan Fatih Dönmez konuşmasında şunları aktardı:

“Akaryakıt fiyatlarına bakacak olursak, ülkemiz AB ülkeleri içinde ÖTV'nin sıfırlanmasından önce dahi akaryakıttan en az vergi alan yedinci ülke konumundayken Eşel mobil uygulamasıyla sıfırlanan ÖTV ile, akaryakıtta KDV hariç vergi almayan tek ülke haline gelmiş oldu. Söz konusu AB ülkelerinde alınan vergi oranları yüzde 42 ile yüzde 60 arasında değişmekte iken ülkemizde bu oran yaklaşık yüzde 15,2’dir. Alınan bu önemler sayesinde Avrupa’da vatandaşlarına konutlarda en ucuz doğal gaz sunan ülkenin Türkiye olduğunu, elektrikte ise en ucuz ikinci ülke konumunda olduğumuzu görmekteyiz”. (ANKA)