Bakan Dönmez, kademeli doğalgaz tarifesini anlattı: 100 metrekarelik eve düşük fatura

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte ve doğalgazda geçilecek kademeli tarifeyi anlattı.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre iki kademeli sisteme geçileceğini söyleyen Dönmez, "Belli bir tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin aşan kısmı ikinci kademe olacak. Kademeyi belirlerken 4 kişilik bir ailenin asgari tüketimine bakacağız. Birinci kademede sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. O kademeye kadar daha düşük bir birim fiyat olacak. Onu aşan kısımlar varsa bir miktar daha pahalı ödenecek" dedi.