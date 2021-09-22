Bakan coştu, KYK yurtlarını böyle övdü: Dünyanın en modern otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız

Öğrenciler bir yandan barınma problemi yaşarken, KYK yurtlarının yetersiz kapasitesi ve olumsuz koşullarına da tepkilerini dile getiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, bu tabloya karşın yaptığı açıklamada, "Dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi en yüksek yurtlarına sahibiz. Adeta dünyanın en modern otel zincirleriyle rekabet eder durumdayız" iddiasında bulundu.

Kasapoğlu, konuya ilişkin muhalefete de tepki gösterdi. Kasapoğlu, "Mavi Vatan'ı inkar eden anlayışla, PKK'ya iltisaklı partilerle yaptıkları işbirlikleriyle, hangi gencimizin geleceğini garanti altına alma noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz" dedi.