Bakan Çavuşoğlu: 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) "Esnaf Buluşması" adlı etkinliğine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "esnafa özel faiz indirimli kredi limitinin 2023'te 500 bin liraya çıkarıldığını" söyledi.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Sudan'daki çatışmalar hakkında da bilgi verdi. Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık. El-Burhan'ın desteğiyle, ordunun da desteğiyle çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik, bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz" dedi.

'Onlar Erdoğan gitsin istiyor'

DHA'nın haberine göre, 14 Mayıs'taki seçimlerine yönelik Avrupa ve ABD basınında manşetlerde 'Türkiye'deki seçim 2023'ün seçimi', 'Erdoğan gitmeli' şeklinde haberler yapıldığını anlatan Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Onlar Erdoğan gitsin istiyor. Çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Popülizm arttıkça bizi hedef alıyorlar. Biz sizin iç seçiminize karışıyor muyuz? Sadece Avrupa'da 5 milyon Türk var. Birçok ülkede seçim kaderini etkileyecek Türk seçmen var. Hiç müdahale ediyor muyuz? Bizde basın, siyasetçi 'o kazansın, bu kazanmasın, diğeri gitsin' diyor mu? Biz bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz. Bundan da mı ders almıyorsunuz. Hâlâ uslanmadılar. Anlayana kadar itinayla öğretmeye devam edeceğiz."