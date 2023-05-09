İmamoğlu'nu tehdit eden Kızılay yöneticisini yazdı: Babasını nereden tanıyoruz?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırı sonrası dünkü Konya mitingi öncesi de benzer bir provokasyon için çağrılar art arda gelmişti.

Konya'da Kızılay'ın iki yöneticisi tartışma yaratacak iki paylaşımda bulunmuştu. Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulunarak, "Yarın Konya'da Her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz" mesajını yazmıştı. Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ise “Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı’na gidebilir” paylaşımını yapmıştı. Kızılay'ın iki yöneticisi paylaşımlarının ardından görevden alınmıştı.

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Abdullah Halit Üzülmez'in babasının sicilini yazdı.

Yılmaz'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Kızılay’ın yanı sıra AKP Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi’nde de görevli olan Abdullah Halit’in 'Üzülmez' soyadına takıldım. Abdullah Halit, eski AKP Konya milletvekillerinden ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Üzülmez’in oğlu.

Baba Üzülmez 2019 yılında Kızılay Konya Şube Başkanlığı’na atandı. 2022 yılındaki genel kurulda “güven tazeleyen” Üzülmez, Kızılay Konya Şubesi hizmetlerini şöyle anlatmış:

'Tıpkı geçmişte olduğu gibi Suriye, Afganistan, Doğu Türkistan, Filistin gibi savaş bölgelerinden kaçarak Konya’ya gelmiş muhacirlere, mültecilere ve göçmenlere nakdi ve ayni destekler veriyoruz.'

AKP’nin önde gelen isimlerinin de kayıtsız kalmadığı 'Kızılay depremzedelere çadır sattı' eleştirilerine rağmen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın görevde kalmasına şaşırmamalı. Ülkede yardıma muhtaç olanlara, enkaz altında kalanlara kucak açmayı yan faaliyete indirgeyen Kızılay yönetimi; AKP’nin dış politikasını destekleyen yardımların toplandığı 'havuz hesabını' yönetiyor.

Baba Üzülmez aynı zamanda kentte kısa adı 'Kimsev' olan Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkanı da… Vakıf; yurt faaliyetlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2005 yılında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütüyor.

'Üzülmez ağabeyi ile birlik olup arsamı ele geçirmeye çalıştı'

Kentin en kapsamlı bağış toplayan iki kurumu da Üzülmez’e emanet… Üzülmez’in iş piyasasında 'emin insan' olarak mı görülüyor? Pek öyle durmuyor.

2007 seçimlerinde Konya’dan bağımsız aday olan Eczacı Ali Gürbüz Dayıoğlugil, 'Konya Ilgın’da Üzülmez ile yüzde 50 ortak 24 bin metrekare arsamız vardı. Üzülmez ağabeyi ile birlik olup arsamı ele geçirmeye çalıştı. 2019 yılında Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet ettim. Sonra aramızda sulh oldu, arsayı yarı yarıya paylaştık. Şikayetimi geri çektim' diye anlatıyor. Dayıoğlugil de Konya’da tanınan ailelerinden bir iş insanı. Merhum babası Dr. Ali İhsan Dayıoğlugil, Konya’da Verem Savaş Dispanseri kurucularından.

'Görevini kötüye kullanma' şikayetinden hapis cezası

Baba Üzülmez’in adli sicili bundan ibaret değil. 2008 yılında Konya Ticaret Odası Başkanı’yken Üzülmez, 38 üyeden 17’sinin yaptığı 'görevini kötüye kullanma' şikayeti üzerine yargılandığı davada, genel sekreteri ile birlikte 1 yıl 15 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme ayrıca aynı davada kendisiyle birlikte yargılanan 11 kişinin, 7'şer ay memuriyet hak ve yetkilerinden yoksun bırakılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi."