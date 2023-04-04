Bakan Bozdağ: Seçim vakti her cumayı ayrı bir camide eda etmek için program yapmışlar

Millet İttifakı'na mensup partilerin 'seçim muhafazakarı' olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Başörtülü birine zerrece tahammülleri yoktur ama seçim vakti başörtülülere rozet takmak için yarışa giriyorlar" dedi.

DHA'nın haberine göre; AKP Batman İl Başkanlığı'ndaki konuşan Bozdağ, muhalefet partilerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim yaptığımız nice iş var. Bu zihniyete rağmen yaptık. Eğer biz bunların hayırlarına uyup, 'yaptırmayız' dediklerini yapmasaydık, Türkiye'de bugün şehir hastaneleri olmazdı, hızlı tren olmazdı, Batman dahil her ilde üniversite olmazdı. Nükleer enerji olmazdı, Avrasya Tüneli, Marmaray, İstanbul Havalimanı, İHA'lar, SİHA'lar olmazdı. Yerinde sayan, yorulan, yorgunlukları ile bir adım ileri gitmemiş bir Türkiye olurdu. Biz koşan bir Türkiye yaptık. Şahlanan bir Türkiye yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını değiştirdik. Onların gündemi başka, bakın bizim gündemimiz ne? Bu ülkenin yerli ve milli ilk otomobilini imal edip, trafiğe çıkarmak oldu."

'Eski Türkiye'yi vaat ediyorlar'

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci hakkında konuşan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Kaç ay aradılar. Yanı başlarındaki cumhurbaşkanı adayını göremiyorlar. Görme mesafeleri kıt demek ki. 'Yıpranmasın diye biz adayımızı açıklamıyoruz' dediler. 2002'den beri siyasetin içinde, 2010'dan beri genel başkan, cumhurbaşkanımıza karşı girdiği her seçimi kaybetmiş, yıpranmanın da zirvesine ulaşmış birini, yıpranmamış aday diye millet takdim ediyorlar. Adeta milletin aklıyla alay ediyorlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayları var, cumhurbaşkanının yanında 7 tane cumhurbaşkanı yardımcılığına aday var. Bir de Kandil ile HDP'yi koysanız, 9 yardımcı, 1 başkan adayı yapıyor. Dünyada böyle bir örnek var mı? Böyle bırakın ülke yönetmeyi, bakkal bile yönetilmez. Bunlar istikrar vaat etmiyor. Bunlar kriz vaat ediyor. 'Dediğimizi yapmazsa kavga çıkar' diye açıklama yapıyorlar. Meclis’teki gücümüzü kullanırız diyorlar. Bunlar yönetilmezliği, en iyi yönetim diye vaat ediyor. Eski Türkiye'yi vaat ediyorlar.

Türkiye'ye bu vaatlerin hiçbiri umut vermez. Masadaki biri masaya demediğini bırakmadı. Her ne olduysa bunların hepsi sineye çekildi. Söylenen sözler unutuldu. Masaya geri oturuldu. Birlikte kazanacağız diye fotoğraflar çekildi, konuşmalar yapıldı. Siyaset biraz omurga, dik duruş ister. Sözünün arkasında duran, bedel ödemek lazımsa ödemekten çekinmeyen Recep Tayyip Erdoğan’dır."

'Seçim muhafazakarı bunlar'

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin 'seçim muhafazakarı' olduğunu söyleyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Başörtülü birine zerrece tahammülleri yoktur ama seçim vakti başörtülülere rozet takmak için yarışa giriyorlar. Seçim muhafazakarı bunlar. Ömründe cuma namazına gitmez, ama seçim vakti her cumayı ayrı bir camide eda etmek için program yapmışlar. Bu din istismarcılığının ta kendisidir. Aldatan bir siyasetin temsilcisi AK Parti hiçbir zaman olmamıştır. Biz doğru bildiklerimizi dosdoğru söylemeye, arkasında da dimdik durmaya devam edeceğiz."