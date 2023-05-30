Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı tebrik etmedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bozdağ, "Erdoğan'ı tebrik için dünya liderleri sıraya girdi. Ama Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hâlâ Erdoğan'ı tebrik edip başarılar dilemedi" dedi.

Bakan Bozdağ, paylaşımının devamında ise "Böylesi bir erdemli, medeni, ahlaki, saygın ve demokrat bir davranışı sayın Kılıçdaroğlu neden göstermedi? Çok mu zordu?" ifadelerine yer verdi.