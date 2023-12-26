Bakan Bolat: Kişi başı milli gelirimiz 12 bin 500 dolara yükselecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya Grubunca Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "İhracat Seferberliği Zirvesi"ne katıldı.

Bolat, ihracat rakamlarına ilişkin de "2023 yılını 1 trilyon doların üzerinde milli gelir ile kapatacağız. Kişi başı milli gelirimiz, 12 bin 500 dolara yükselecek" dedi. DHA'nın haberine göre Ticaret Bakanı şöyle konuştu:

"Bu yıl dünyada talep düştü. Dünya üretimi durgunlaştı. 6,5 milyar dolar kayıpla karşılaştığımız depremler ile büyük bir sarsıntı yaşadık. Büyük yıkımlar oldu. Buna rağmen Türkiye, ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüme sağladı. Çin ve Hindistan'da da rakamlar bu civarda, Avrupa Birliği'nde büyüme yüzde 0 civarında. İhracat konusunda ise ilk 2 ay yüzde 8'lik kayıpla başlamıştık. İnşallah artıda bitireceğiz. Hizmet ihracatını inşallah yüzde 13'lük artıda bitireceğiz.

'İşsizlik oranında yüzde 8,5'e geriledik'

Dış ticaret ve cari açığımız, gerilemeye başladı. İthalatımızda da geçen yılın aynı aylarına göre, bir gerileme var. İhracatımızda geçen yılın aynı aylarına göre artış sağlayarak ilerledik. 2024 yılından umutluyuz. Dünyadaki siyasi tablo, savaşlar ve ekonomik tablo belli. Buna rağmen azim ve şevk ile çalışmaya devam edeceğiz. Orta vadeli program iyi işliyor. Makro hedeflerin neredeyse tamamı tuttu. İşsizlik oranında yüzde 8,5'e geriledik. Bu, büyük bir başarı. İstihdam sayımız ise 32 milyona yükseldi."