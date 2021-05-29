Bakan Bilgin'den kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Milyonlarca emekçi açlık sınırına mahkum edildi

Salgında emekçilerin yaşadığı kriz giderek artarken, binlerce emekçi açlık sınırının altında olan kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izne mahkum edilmiş durumda.

Asgari ücret alan bir emekçiye 1580 lira kısa çalışma ödeneği yatıyor.

Türk-İş'in Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı), Mayıs’ta aylık bazda yüzde 2,28 artışla 2 bin 830 liraya çıktı.