Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Meclis'te 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Bakan Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili de yeni bir açıklama yaptı. Bilgin, "Asgari ücret belirleyen tek ben değilim. Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

'Kıdem tazminatını savunan adamım'

Kıdem tazminatının kaldırılacağına ilişkin iddialarla ilgiliyse Bilgin, “Kıdem tazminatını kim kaldırıyor? Ben kıdem tazminatını savunan adamım, yazılarım var. Birisi kaldırırsa da, ben arkasında dururum. Çalışma Bakanlığı’nı ben temsil ediyorum” dedi. (İHA)