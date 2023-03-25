Bakan Bilgin: Zamlı bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinden EYT kapsamında emekli olanların da faydalanacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyesine yapılan zamdan 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını duyurdu.

Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  1100 liradan 2 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinden, EYT kapsamında emekli olacakların da faydalanacağını belirtti. Bilgin'in paylaşımı şöyle:

"En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında." 

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