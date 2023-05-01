Bakan Bilgin: Asgari ücret Temmuz'da düzenlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajında "emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlar attıklarını" belirtti.

Bu yıl asgari ücreti geçen yıla göre net yüzde 100 oranında arttırdıklarını anımsatan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz tüm emekçilerimizin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sermayesi emek olan çalışanlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."