Bakan Bilgin: Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor? Açlık sınırı 3 bin 600-4 bin liradır

TÜİK'in resmi enflasyon verilerini duyurmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çeşitli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye’deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır." diyerek asgari ücretin yeterli olduğunu öne sürdü.

Bilgin, ayrıca 5 bin 500 lira asgari ücretin ilan edilmesiyle "birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlendiğini" öne sürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, 6 milyar civarında iş verene destek verdi. Yaklaşık 100 milyar destek verdiğimizi söyleyebilirim. Bunu çalışanlarımız için yaptık." dedi.

Ayrıca asgari ücretlere daha çok zam yapılması gerektiği fikrine karşı çıkan Bilgin, "Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemine de değinen Bilgin, "EYT meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz." dedi.

"Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi." ifadelerini kullanan Bilgin, "Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker." dedi.

Enflasyonun Aralık ayından itibaren inişe geçeceğini öne süren Bilgin, "[Tahminlerimiz] Önümüzdeki Ocak, Şubat'ta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bilgin'in konuşmasında diğer öne çıkan ifadeler şöyle:

İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık.

Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi.

Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.

Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu.

Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik.

Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla.

TÜİK tarafından bugün açıklanan Haziran ayı için yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak duyurulmuştu. Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Haziran ayında yıllık enflasyonu yüzde 175,55 olarak açıkladı.