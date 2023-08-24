Bakan Bayraktar ve IKBY Başbakanı Barzani Erbil'de görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlatılması konusunu ele aldıklarını belirtti.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Barzani, Bayraktar ile Erbil’de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kürdistan Bölgesi'nden petrol ihracatının Ceyhan üzerinden yeniden başlatılmasının önemi konusunda mutabakata vardık” ifadelerini kullandı.

Barzani, görüşmede, enerji iş birliği de dahil olmak üzere Türkiye ile ikili ticareti artırmanın ek yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

'Birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz'

Bayraktar da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Enerji alanındaki iş birlikleri başta olmak üzere güncel meseleleri görüşmek için bugün Erbil'deyiz. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile petrolden doğal gaza, enerjinin tüm alanlarında arz güvenliğimize katkı yapacak birçok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”