Bakan Bak'ın Meclis'te dedikleri anlaşılmadı: 'Boğulacaksın, yavaş'

Meclis Genel Kurulu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından bakanlara yarım saat konuşma süresi verildi. İlk söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bakanlığının faaliyetlerini anlattı.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, çok hızlı bir konuşma yapan Bak’a milletvekilleri, “Sayın Bakanım, tempoyu biraz düşürün”, “Bakan Bey, hangi dilde konuşuyorsunuz? Anlaşılmıyor”, “Boğulacaksın, yavaş. Dinleyeceğiz biz, yavaş. Sayın Bakanım, yavaş, biz dinliyoruz sizi”, “Boğulacak, yazık”, “En hızlı okuyan Bakan seçildiniz Sayın Bakan, tebrik ederiz”, “Bakan Bey, Spor Bakanlığında çalıştığınızı pratikte göstermenize gerek yok bu kadar hızlı konuşarak”, “Su iç”, “Bakan Bey, bilinmeyen dilde konuşmayın”, “Bilal’e anlatır gibi yavaş anlat!”, “Sayın Bakanım, hızlı okumada birinci oldun, sana madalya takacağım”, “Başkan, bu konuşmanın Türkçesini istiyoruz” diye seslendi. Bak, hiçbirine yanıt vermedi.

Bak’ın yaklaşık yarım saat süren hızlı kesintisiz konuşması bittikten sonra Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Değerli milletvekilleri, bütçenin en çok alkışlanan bakanı Osman Bakan. Bir şeye daha şahitlik yaptık, tek nefes tam otuz beş dakika konuştu. Eğer yavaş yavaş okusaydı bir buçuk saat konuşması lazımdı” dedi.

'Anlaşılmayan bir dilde konuştu'

Bakan Bak’ın konuşmasından sonra söz alan grup başkanvekilleri de bu hızlı okumaya dair esprili değerlendirmeler yaptı. DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, “Gençlik ve Spor Bakanımız anlaşılmayan bir dilde konuştuğu için ona ilişkin çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim, yine de teşekkür ederiz” dedi.

'Çok iyi okudunuz'

SAADET Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, “Gençlik ve Spor Bakanım yani ne konuştuğunuzu gerçekten ben de anlamadım ama çok iyi okudunuz, onu fark ettim. Arkadaşlar, çok alkışladılar sanırım iyi şeyler konuştunuz herhâlde ama sonradan tutanaklardan takip edeceğim” derken Bakan Bak, “Hızlı, genç, dinamik ve enerjik” yanıtı verdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, “Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız kısa zamanda çok fazla şey anlatabilmek için ziyadesiyle hızlı ve hararetli bir konuşma yaptı. Ben yaptığı konuşmanın ayrıntılarını tutanaktan inceleyeceğim. Doğrusunu isterseniz çok fazla şey anlayamadım ama bunun iyi niyetinden kaynaklandığına inanıyorum çünkü Osman Aşkın Bak’ı tanıyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetine zarar verebilecek bir kelam da sarf etmez, adım da atmaz. Sayın Bakanı kondisyonu yönüyle de tebrik ediyorum yani ayrıca kutluyorum. Bir tebrik de Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna. Benim anlayamadığım o konuşmanın içinden anlaşılacak çok şey görmüş olacaklar ki hararetli alkışlarla kendisini desteklediler. Ben, sporcu Spor Bakanımızın bu konuşmasını bir rekor denemesi olarak kabul ediyorum öncelikle. Keşke önceden haber verseydi de Guinness Rekorlar Kitabı’na girebilmesini temin edebilmek bakımından ön hazırlığı yapmış olsaydık” dedi.