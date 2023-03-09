Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna tahılının dünyaya açılması için oluşturulan tahıl koridoru ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Akar, süresi 18 Mart'ta dolacak 'Tahıl Girişimi Belgesi'nin devamı için taraflarla görüştüklerini belirterek, "Tahıl girişiminin tarafları olan BM, Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna, girişimin 2'nci defa uzatılmasına yönelik olumlu görüşünü açıkladı. Rusya da benzer şekilde girişimin uzatılması konusunda olumlu tavır sergiliyor. Biz de tüm tarafların katkısıyla tahıl girişiminin devam edeceğini temenni ediyor ve bekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Devam eden sevkiyat kapsamında Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 790'a ulaştı.