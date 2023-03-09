ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için yasa tasarısına Temsilciler Meclisi'nden ret

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm ABD askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi.

Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.

Gaetz, Suriye'deki 900 ABD askerinin çekilmesi için yasa tasarısı teklifini geçen ay Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin üst düzey bir IŞİD'linin öldürüldüğü helikopter baskını sırasında 4 ABD askerinin yaralanmasının ardından vermişti.

IŞİD'in bir dönem "halifelik" ilan ettiği Suriye ve Irak'ta halen uyuyan hücreleriyle saldırılar düzenlediğini kaydeden Gaetz "halifeliğin varlığı ile yokluğu arasında duran şeyin, zafer tanımı olmadan bu cehenneme gönderilen 900 ABD'li olduğuna inanmadığını" söyledi.

Temsilciler Meclisi üyelerini, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği'nin "IŞİD ile mücadeleye kararlı destek operasyonu"na ilişkin raporunu okumaya davet eden Gaetz, buna göre IŞİD'in ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene de ABD Savunma Bakanlığı'nın yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiğini kaydetti.

Greene, Savunma Bakanlığı'nın Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyiz" demediğini ifade eden Greene, birçok ABD askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğini belirtti.