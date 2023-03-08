Türkiye ve Suriye arasında depremler sonrası taziye görüşmesi yapılmamış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Bakanlık’ta yaptığı basın toplantısında, önümüzdeki hafta Türkiye-Suriye-Rusya toplantısına İran’ın da katılacağını açıkladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda, olası bir Dışişleri Bakanları görüşmesinin de hazırlıklarının ele alınacağı öğrenildi. Kaynaklar, teknik düzeydeki toplantıda görüşme tarihinin belirlenip belirlenmeyeceğine ilişkin, “Toplantıda tarihe ilişkin fikirler de olabilir, ama esas olası bir toplantının hazırlığı yapılacak orada” bilgisini verdi.

Tahıl sevkiyatı anlaşmasının uzatılması gündemde

Rusya-Ukrayna savaşının ardından, Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da ayrı ayrı imzaladığı anlaşmaların ardından Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatı başlamıştı. Kasım 2022’de süresi dolan anlaşma 120 gün daha uzatılarak, 14 Mart 2023 tarihine kadar yürürlükte kalması sağlandı. Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın süresinin yeniden uzatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uluslararası donörler konferansı ertelenebilir

Kaynaklar; Türkiye ve Suriye’de büyük bir yıkım ve 50 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açan depremler için AB’nin 16 Mart’ta Brüksel’de düzenleyeceği Uluslararası Donörler Konferansı’nın ise, 16 Mart’ta Ankara’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi Toplantısı nedeniyle ertelenebileceği belirtildi.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’ın geçtiğimiz hafta Suriye’nin kuzeyine yaptığı ziyaretin ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price ise konuya ilişkin “sadece ABD’li askerlerin ziyaret edildiği” yönünde açıklama yapmıştı. Kaynaklar açıklamaya ilişkin, “Büyükelçinin açıklaması ve daha sonra Bakanlık Sözcüsünün soruya verdiği cevapta da bunu söylüyorlar. Ama şu bir gerçek: Bu, görüşüp-görüşmemesinden bağımsız olarak ABD’nin bu terör örgütüne yönelik desteği devam ediyor” dedi.

Üçlü görüşmeler yarın

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvuruları kapsamında yürütülen görüşmeler yarın Brüksel’de toplantı yapılacak. İsveç ve Finlandiya’nın başvurularının ayrı ayrı değerlendirilmesinin bu toplantının konusu olmaması nedeniyle ele alınmayacağı öğrenildi. Kaynaklar, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye arasında taziye için bir görüşme olmadığını, sadece insani yardımların ulaştırılması için adımlar atıldığını teyit etti. (ANKA)