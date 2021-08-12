Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Son dönemde sıkça tartışılan sınır güvenliği konusuna değinen Akar, "Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor. Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız değildir" dedi.

Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesi konusunda ise "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.