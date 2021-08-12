'Ordubozanlar' çıkışının ardından emekli askerlere 'uyarı' gibi bilgi notu

104 emekli amiralin Montrö ve “cüppeli amiral” konusunda yaptığı ortak açıklamaya iktidarın gösterdiği tepki ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “ordubozanlar” çıkışının ardından emekli askerlerin güncel siyasi konularda konuşmasını önlemek için yeni bir adım atıldı.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hazırladığı “Emekli Personel İçin Bilgi Notu”nda emekli askerlerin açıklamaları ve yazdıkları yazılar konusunda uyarılar yaptı. Bilgi notunda, emekli askerlerin yaptığı bazı açıklamaların “istismara uygun bir ortam yarattığı” öne sürülerek basına yapılan açıklamalar konusunda “yeterli dikkatin gösterilmesi” tavsiyesinde bulunuldu.

MSB, emekli askerlerin basına yaptığı açıklamalar ve yazdığı yazılar konusunda bir bilgi notu hazırladı.

“Emekli Personel İçin Bilgi Notu” başlıklı metinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olmanın, personele emeklilikte de önemli sorumluluklar yüklediği belirtilerek “Halkımız, TSK’ya olağanüstü bir sevgi ve ihtimam gösterdiğinden, muvazzaf personel ve emeklilerimizin çeşitli platformlardaki beyanatına büyük ilgi duymakta, bu sırada istem dışı da olsa yanlış anlaşılabilecek ifadeler art niyetli kişi ve kurumlarca istismara açık ve uygun bir ortam yaratmaktadır. Bu nedenle bazı münferit müessif olaylar, TSK’nın ve emeklilerinin kamu vicdanında oluşmuş değerlerini zaman zaman yıpratabilmektedir” denildi.

‘Dikkatli olun' uyarısı

Askeri Ceza Kanunu’nda yer alan askerlerin göreviyle ilgili sahip olduğu bilgiler hakkında beyan vermesinin yasaklandığı madde de anımsatılarak “Bilinçli hiçbir personelimizin, bu gibi hayati konularda, mevzuat hükümlerini vicdani değerlerinin ve Türk askerine ait hasletlerinin önüne koyduğu görülmemiştir. Bazı münferit müessif olayların istem dışı olduğu ve yeterli dikkat gösterildiği takdirde bunların da önlenebileceği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bilgi notunda ayrıca Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkındaki Kanun’da yer alan “Görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar” hükmü de hatırlatıldı.

Askeri Ceza Kanunu’nun 95. maddesinde “Kendisine özel bir mezuniyet verilmediği halde, görevi ve sıfatı icabı muttali olduğu askeri muamelat, teşkilat, harekât, tesisat veya tertibata müteallik işler hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamada bulunanlar her kim olursa olsun, fiili daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. Bu maddede yazılı suçların basın yoluyla işlenmesi halinde ceza artırılarak verilir” hükmü yer alıyor.

Jandarma 'sosyal tesis' yasağı getirmişti

104 emekli amiralin Nisan ayında “Montrö” ve “cüppeli amiral” konusunda yaptığı ortak açıklamaya iktidar büyük tepki göstermiş, emekli askerleri açıklamalarına karşı çeşitli adımlar atılmıştı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, geçen hafta siyasi eleştiri getiren emekli personelin sosyal tesislere girişinin yasaklanmasını öngören bir yönetmelik çıkardı. Yönetmelikte, geçmişteki görevleri hakkında konuşan ya da Jandarma Genel Komutanlığı aleyhinde yazı yazan, beyanat veren emekli jandarma personeli ile emekli askerlerin de sosyal tesislere girişinin yasaklanması öngörülüyor.

104 emekli amiralin açıklamasında imzası bulunan isimlerden bazılarının da orduevlerine girişleri yasaklanmıştı.