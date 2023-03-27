Bakan Akar: Deprem sonrası 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 60 bin civarında Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

Kavalcık Şehit Er Gökhan Çakır Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetimde bulunan Akar, gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları ve ülkelerine dönen Suriyelilere ilişkin soru üzerine Akar, "Sınırdan yasa dışı geçiş iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hudutlarımız 7 gün 24 saat ileri teknoloji ürünü araç, gereçlerle Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleriyle gece-gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir. Her türlü tedbiri alıyoruz. Deprem felaketi sonrası dahil zaman zaman siyasi mülahazalarla, şahsi ihtiraslarla gerçek dışı, abartılı, yanıltıcı söylemlerle hudut güvenliği, polemik konusu haline getirilmek isteniyor. Bu son derece yanlış bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

'60 bin civarında Suriyeli ülkesine döndü'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da "Suriye'den Türkiye'ye doğru sığınmacı akını" olduğuna yönelik iddianın ortaya atıldığını söyleyen Akar, şöyle konuştu:

"Bu tezviratın gerçek olmadığı açık ve net şekilde ortaya konuldu. Sınır hattında denetlemeler yaptık, sivil ve askeri makamlarla konuştuk, görüştük. Bunların iftira olduğunu, durumun tam tersi olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Deprem sonrası yakınlarını, evini kaybeden 60 bin civarında Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü. Hudutlardan herhangi bir kaçak geçişe asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu olamaz."

Milletvekili adayı olacak mı?

Milletvekili adaylığına yönelik yer alan haberlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Bakan Akar, "Şu anda hudut birliğinde yani kışla içindeyiz. Burada Mehmetçik ile beraberiz. Buralar siyasi değerlendirmelerin yapılacağı yerler değil. Siyasi konular, başka yerlerde yeri ve zamanı geldiğinde konuşulur" yanıtını verdi.