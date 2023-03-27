Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya’da CHP milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, “Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
soL - Ankara
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz milletvekili aday adayı oldu
Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.
Haber Merkezi
Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya’da CHP milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, “Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.