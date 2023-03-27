Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz milletvekili aday adayı oldu

Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi

Avrasya Araştırma şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Antalya’da CHP milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.  

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özkiraz, “Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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