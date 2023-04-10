Bakan Akar: Çatlasalar da patlasalar da uçağımızı da tankımızı da yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da TCG Anadolu Gemisi'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada "Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da tankımızı da yapacağız" dedi.

Akar, TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni ile üç yeni MİLGEM fırkateyninin sac kesim törenine katılarak konuşma yaptı.

Akar, konuşmasında şunları söyledi:

"Yüksek teknoloji ürünü sistemlerle teçhiz edilmiş TCG Anadolu, sahip olduğu kapasite ve nitelikli özellikleriyle Deniz Kuvvetlerimizin amiral gemisi, donanmamızın göz bebeği olacak, şanlı ordumuzun ve bahriyemizin gücüne güç katacaktır. Taşıyacağı TB-3 Bayraktar İHA'ları ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları ile emsallerine göre farklı ve çığır açan bir konsepte sahip TCG Anadolu, yerli ve milli savunma sanayimizin üretim kapasitesi ve yeteneğinin ulaştığı seviyeyi de en açık şekilde ortaya koymaktadır.

Çatlasalar da patlasalar da inşallah uçağımızı da tankımızı da yapacağız, Kızılelma'yı da uçuracağız. Artık cin şişeden çıktı. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyada çok az sayıda ordunun elde edebileceği yüksek teknolojinin sağladığı avantajlara ve operasyonel üstünlüğe sahiptir

Büyük ve güçlü Türkiye için gösterdiğiniz hedef doğrultusunda yılmadan, yorulmadan çalışan savunma sanayiimiz modern tesisleri, yetişmiş nitelikli personeli, kazandığı kabiliyetleri ve sağladığı ekonomik katma değer ile ülkemizi uluslararası alanda en üst lige taşımıştır."