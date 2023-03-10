Bakan Akar: 4 bin kişilik çadır kent için NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay organize sanayi bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde "MSB ve NATO işbirliğiyle" kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre, NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

NATO'nun Hatay'da toplam 4 bin kişilik çadır kent kurulumunun devam ettiğini dile getiren Akar, "Bunlara ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti" diye konuştu.