Bakan açıkladı: Geçen yıl 11 bin 250 kız çocuğu zorla evlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler'in (BM) kadın örgütü UN Women ile Ankara'da düzenlenen bir çalıştayda konuştu.

'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı' hakkında bilgi veren bakan, 2022 yılında 11 bin 250 kız çocuğunun evlendirildiğini açıkladı.

Resmi verilerin yıllar itibarıyla düştüğünü kaydeden Göktaş, ''Erken yaşta ve zorla evliliklerin toplumsal temellerine odaklanarak, daha kalıcı çözümlere ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.