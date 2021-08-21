Bakan açıkladı: Bankalardan yangın bölgesindeki otel patronlarına destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi'ndeki bir otelde "turizm sektörü temsilcileri"yle düzenlenen toplantının ardından açıklama yaptı.

"Kıyı kentlerdeki turizm bölgelerinde yatırımcıların finansmanlarıyla ilgili bir sıkıntı oluştuğunu" söyleyen Ersoy, "Bu bağlamda biz Bankalar Birliğiyle bir görüşme yaptık ve Bankalar Birliği, bu ay ki toplantısını yangın afetinden en çok etkilenen Marmaris bölgesinde yapma kararı aldı" dedi.

Marmaris'teki büyük otellerin patronlarını da toplantıya davet ettiklerine ifade eden Ersoy, "Ağustos ayından itibaren Haziran'a kadar ki 'ölü sezon' dediğimiz dönemdeki kredi ana para ve faizleriyle ilgili 'Nasıl bir yapılandırma yapabiliriz, 2023 ve sonrasına nasıl öteleyebiliriz?' gibi bankacılarla nasıl esnek çalışabilecekleriyle ilgili fikir birliğinde olduk. Bu bağlamda gerekli çalışmaları yapıp hızlı şekilde hayata geçireceğiz. İhtiyaç sahiplerini ihtiyaç bazında, firma bazında bankalarımız tek tek çalışarak destek olacaklar" diye konuştu.

'Bankalar otellerin başvurularını tekrar yapılandıracak'

"Başta Marmaris olmak üzere, yangın afet bölgesi kapsamındaki otellerin başvurularını bankalarımız Bankalar Birliğinin de görüşleri doğrultusunda tekrar yapılandıracaklar" diyen Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Esnek şekilde bu dönemi atlatmalarını el birliğiyle sağlayacağız inşallah. Marmaris bölgesi yangından en çok etkilenen yerlerden birisi ama burada hayat normale döndü. Biz Turizm Geliştirme Ajansı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Marmaris'e tanıtım anlamında öncelik veriyoruz. Yeni tanıtım filmlerimizi devreye alıyoruz. Hem Türkiye'de hem mevcut dış pazarlarında bu tanıtıma hızlı şekilde başlıyoruz. Öncelikli olarak dijital pazarlarda ama önümüzdeki sezon için Marmaris için pazar çeşitlemesi çok çok önemli. Dalaman Havalimanı için çok çok önemli. Bu bağlamda Ege'ye özel tanıtımları Dalaman'a, Marmaris'e yönelik ayrı tanıtım destekleriyle 2022 ve 2023 boyunca da turizm geliştirme ajansımız devam edecek.

Marmaris'teki turist profilimizi çeşitlendirmek üzerine yapacağız bunları. Marmaris'in eskiden olduğu kadar Türkiye'nin en güçlü ve en popüler turizm bölgesi olmasını gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum."

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da "toplantının iyi ve hayırlı geçtiğini" belirterek, "süreci hızlı şekilde sonuçlandıracaklarını" dile getirdi.