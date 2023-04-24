Bahçeli'nin ziyareti öncesinde 'Sinan Ateş pankartı' gerginliği: İYİP astı, MHP üstünü kapattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kastamonu ziyareti öncesi, İYİP binasına Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in pankartı asıldı. Asılan pankartta "Sinan Ateş’in katillerinden hesap soracağız" ifadesinin yer aldığı görüldü.
Kastamonu İstiklal’in haberine göre; Sinan Ateş pankartının üzeri, aynı binanın bir üst katında bulunan MHP binasından sallandırılan parti bayrağıyla kapatıldı.
MHP’liler tarafından üzeri kapatılan Sinan Ateş pankartı, İYİP'liler tarafından MHP’nin üst katındaki Saadet Partisi İl Başkanlığı binasına tekrar asıldı.