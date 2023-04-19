Sinan Ateş cinayeti: MHP'li Büyükataman'ın sözleri haberden çıkarıldı

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın, Ankara’da uğradığı suikastta hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin Bursa’da yerel bir internet gazetesine yaptığı "Üzülmemek mümkün değil. Cenazeye katılmayı istedik fakat Sinan Ateş’in ailesi bizi kabul etmedi” açıklamasının siteden kaldırıldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, BursadaBugün isimli söz konusu sitede, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın açıklaması yer aldı. Habere göre Büyükataman, olaya ilişkin “Çok karanlık bir suikast. Önü arkası netleşmeden konuşmamız doğru değil. Bu işin bizimle ilişkilendirilmeye çalışılması çok çirkin. 12 yıl sahip çıktığımız bir genç. Bizzat 12 yıl benimle birlikte çalıştı. Üzülmemek mümkün değil. Cenazeye katılmayı istedik fakat Sinan Ateş’in ailesi bizi kabul etmedi. MHP bu işin sonuna kadar da peşinde olacak” dedi.

Ancak daha sonra ilgili haberden bu sözlerin yer aldığı bölümün kaldırıldığı görüldü. Site yetkilileri, ilgili kısmın kaldırılmasına ilişkin “yayın politikası" açıklamasında bulundu.

Sinan Ateş'in ablasından yanıt

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Büyükataman’ın siteden kaldırılan sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Selma Ateş, Ataman’ın iddialarını reddederek, “Cenazemize gelen herkes bilir kapımız herkese açıktı. Bırakın cenazeye katılmayı, bir taziye mesajı atamayanlar, Bursa halkının tepkisini görünce aile bizi kabul etmedi yalanına söylüyorlar. Sadece seçim zamanı hatırladığınız Bursa halkı sandıkta gereken cevabı size verecektir” yanıtını verdi.

Haberin "Büyükataman'dan çok konuşulacak Sinan Ateş açıklaması" başlıklı ilk halinin görselini de paylaşan abla Ateş, tepkisini "Haberin orjinali böyleydi. Sonra Şehit Sinan Ateş kısmı kaldırıldı. Gazeteye bile demeç verirken Sinan Ateş ismini anamıyorsunuz. Siz böyle Bursa halkının karşısına nasıl çıkacaksınız" ifadeleriyle dile getirdi.