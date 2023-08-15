Bahçeli'nin reddedilen yerel seçim çağrısı 'ittifak daveti' değilmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP'e yaklaşan yerel seçimler için çağrı yaparak "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Milletvekili ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Bahçeli'nin davetinin bir 'ittifak çağrısı' olmadığını söyledi.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Yıldız, ''Genel Başkanımızın çağrısı Cumhur İttifakı’na katıl çağrısı değil, siyasette kendini konumlandırırken hainlerin yanında durma safın belli olsun çağrısı, İyi Parti bölücü terör örgütüyle yan yana konumlanmıştır, yerel seçimlerde aynı adaya oy vermişler birçok yerde aday çıkarmayarak birlikte hareket etmişlerdir'' dedi.

İYİP Sözücüsü Kürsad Zorlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, MHP ile işbirliğinin mümkün olmadığını söylemişti.

Zorlu daha önce yaptığı bir açıklamada İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da vatandaşlara hitap edeceğini belirterek "Açıklamaları, Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacak" diye yorumlamıştı.

26 Ağustos, Büyük Taarruz'un başlangıç tarihi olarak sembolik bir öneme sahip.