Bahçeli'nin İYİP'e çağrısının ardından MHP'den açıklama: 'Komşu komşunun külüne muhtaç'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİP'e ittifak çağrısının ardından konuya ilişkin açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Bu çağrı günlük siyasi polemiklerin üzerinde geleceğin inşası için düşünülmüş bir çağrıdır" dedi.

CNN TÜRK'ten Göksu Öngören Özgür'e açıklamalarda bulunan Yönter, Bahçeli'nin Ağustos 2019'da 'Buluşma yerimiz zillet değil, millet' ifadesini hatırlattı. Yönter, "Kucaklaşmadan bahsetmişti. İYİ Parti Genel Başkanı'na 'eve dön' çağrısı yapmıştı. Çağrı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, 'Çağırdık dönmediniz. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi.

'Neyin ne olduğunu yakın zamanda göreceğiz'

"Ülke hayrına Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım" ifadelerini kullanan Yönter, "Komşu komşunun külüne muhtaç. Biz de komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama Genel Başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı günlük siyasi polemiklerin üzerinde geleceğin inşası için düşünülmüş bir çağrıdır" diye konuştu.

'Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa bize ihtiyaç yoktur'

Bahçeli, dün akşam bir televizyon programına ilettiği mesaj ile İYİP'e yerel seçimlerde ittifak çağrısında bulunmuştu. Çağrıda, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" ifadelerine yer verilmişti.

Bahçeli'nin çağrısı hakkında konuşan İYİP Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ise"Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" demişti.