Bahçeli'nin ittifak çağrısına İYİP'ten yanıt

Bahçeli'nin açıklamasına İYİP’ten ilk tepkiler gelmeye başladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Bahçeli'nin çağrısını iletti. Bahçeli'nin "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" çağrısının ardından İYİP Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın yanıt verdi.

TamgaTürk haber sitesine konuşan İYİP Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" dedi.

İYİP Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaparak "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor Fesübhanallah" diye yanıt verdi.